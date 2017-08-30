خسارة ثانية على التوالي

| Wednesday, 30 August 2017 - 00:00 am

الخسارة التي تعرض لها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمس من نظيره الإماراتي في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) للمجموعة الثانية تعتبر الثانية على التوالي، إذ كان الأخضر خسر في الجولة الماضية (الثامنة) أمام أستراليا 2ـ3 في المباراة التي جرت في الثامن من يونيو الماضي في أستراليا.

وحقق الأخضر خمسة انتصارات في المجموعة وتعادل مرة واحدة بينما خسر ثلاث مرات، الأولى من اليابان والثانية من أستراليا والأخيرة أمس من الإمارات، علماً بأنه سيواجه اليابان في الجولة الأخيرة في الخامس من سبتمبر المقبل في مدينة جدة.