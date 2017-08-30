الأرجنتيني يكسر القاعدة

جدة ـ أحمد اللوقان | Wednesday, 30 August 2017 - 00:00 am

سجل الأرجنتيني باوزا مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم أول خسارة للهولندي فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي، في مواجهة مدربي القارة اللاتينية، إذ فشل ثمانية مدربين من أمريكا اللاتينية واجههم مارفيك من الفوز عليه، إلا أن الأرجنتيني باوزا كسر هذا التفوق من خلال فوز منتخب الإمارات على السعودية مساء أمس على ملعب هزاع بن زايد في العين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، وأحرج الهولندي وأدخله في دوامة الحسابات الصعبة للتأهل إلى كأس العالم.