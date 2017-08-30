كفاءة الحكم أنصفت المنتخبين

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 30 August 2017 - 00:00 am

وصف سعد الكثيري المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية" الحكم الكوري جونج هيوك كيم بالرائع بعد قيادة المواجهة الصعبة التي جمعت منتخبي الإمارات والسعودية، مشيراً إلى أنه لم يسجل عليه أي قرار سلبي، ولم تكن هناك أي حالات جدلية.

وقال: "الحكم الكوري الآن يعتبر الأفضل في قارة آسيا بجانب الأوزبكي رافشان واستطاع قيادة الديربي الخليجي بشكل رائع".



18ـ ركلة جزاء لنواف العابد والقرار صحيح من الحكم بعد أن أعيق اللاعب داخل منطقة الجزاء.

19ـ بطاقة صفراء للمهاجم علي مبخوت القرار صحيح.

19ـ هدف المنتخب السعودي الأول صحيح.

20ـ هدف منتخب الإمارات الأول صحيح.

30ـ منح الحكم دقيقة لشرب الماء لحرارة الطقس والرطوبة العالية.

45ـ الوقت بدل الضائع دقيقتان تقدير صحيح.

56ـ تسلل على مهاجم منتخب السعودية قرار صحيح من المساعد الأول.

59ـ هدف منتخب الإمارات الثاني صحيح.

68ـ تسلل على منتخب الإمارات قرار صحيح من المساعد الثاني.

72ـ إنذار لاعب منتخب الإمارات محمود خميس قرار صحيح.

75ـ منح الحكم دقيقة لشرب الماء لحرارة الطقس والرطوبة العالية.

89ـ بطاقة صفراء لخميس إسماعيل للمهاجمة بتهور.

88ـ إنذار لاعب الإمارات يحيى أحمد والقرار صحيح للسلوك غير الرياضي.

90ـ الحكم احتسب الوقت بدل الضائع خمس دقائق والتقدير صحيح.

91ـ أنذر لاعب الإمارات محمود خميس بالبطاقة الصفراء الثانية وتم استبعاده من المباراة والقرار صحيح.