مارفيك يستجيب للجماهير

العين ـ حماد الدوسري | Wednesday, 30 August 2017 - 00:00 am

احتج أعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب السعودي واللاعبون الموجودون في دكة البدلاء على الحكم بعد أن تكررت خشونة لاعبي المنتخب الإماراتي مع نواف العابد وياسر الشهراني وطالبوه بإخراج الكروت الملونة للحد من الخشونة.

تسببت الضغوط التي تعرض لها الحكم من دكة احتياط المنتخب السعودي في أن يخرج البطاقة الحمراء في وجه فهد خميس بعد إعاقته لفهد المولد.

استجاب مارفيك لمطالب الجمهور السعودي في المدرج، وزج بناصر الشمراني في آخر 10 دقائق في محاولة منه لتعديل النتيجة لكن الأخير لم ينجح في تحقيق الأمنيات بالتسجيل واستمرت النتيجة بتقدم الإمارات 2ـ1.

الجمهور والإعلام السعودي كانا غاضبين على النتيجة النهائية وشنا هجوماً على مارفيك مدرب المنتخب عند خروجه لغرفة الملابس.