لاعبو الريال يطالبون جماهيرهم باحترام جيرارد بيكيه

مدريد - الألمانية | Wednesday, 30 August 2017 - 14:25 pm

انضم اللاعب الأسباني ناتشو فيرنانديز، نجم ريال مدريد إلى مجموعة من زملائه بالفريق مثل داني كارفاخال وسيرخيو راموس، لمطالبة جماهير ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل النادي الملكي، بعدم إطلاق صافرات الاستهجان ضد مدافع برشلونة جيرارد بيكيه.



وتأتي الدعوة التي أطلقها لاعبو ريال مدريد قبل يومين فقط من مباراة إسبانيا المصيرية أمام إيطاليا يوم السبت المقبل، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وقال ناتشو فيرنانديز اليوم الأربعاء من خلال مؤتمر صحفي: "خلال المباريات الأخيرة في إسبانيا واجه صافرات الاستهجان، باعتباري زميلاً لبيكيه يتعين علي أن أطالب جماهير البيرنابيو أن يكونوا مع بيكيه".



وأضاف: "نحن نصارع من أجل المونديال وهو زميل في المنتخب، ودائما ما كان متواجداً معنا، أطالب بأقصى درجات المساندة لبيكيه وللأخرين".



وتحول بيكيه خلال السنوات الأخيرة إلى هدف لصافرات قطاع كبير من الجماهير، بعضهم من أنصار ريال مدريد، التي تشعر بالاستياء من تصريحات لاعب برشلونة ضد ناديها.



فيما يهاجمه بعضهم لأنهم يدركون أن بيكيه لا يهتم بقميص المنتخب الإسباني، بسبب دفاعه العلني عن حق إقليم كتالونيا في الانفصال عن الدولة الإسبانية.



وتعتبر مباراة السبت أمام المنتخب الإيطالي مصيرية بالنسبة لإسبانيا، ومن المقرر إقامتها على ملعب ريال مدريد.



وعلى الجانب الآخر، قال كارفاخال في تصريحات لشبكة "كادينا كوبي" الإذاعية الإسبانية: "إذا أطلقوا الصافرات ضد بيكيه، فهم هكذا يوجهون صافراتهم ضد المنتخب كله".



وفي بداية معسكر المنتخب الإسباني، أعرب قائد الفريق سيرخيو راموس عن أمنيته بأن تنسى الجماهير خلافاتها القديمة مع بيكيه.



وقال راموس: "ليس عليهم أن يوجهوا صافراتهم ضد بيكيه أو أي أحد آخر، يجب احترام اللاعبين دائما".



واختتم حديثه بدعوة الجماهير للتواجد في ملعب سانتياجو بيرنابيو: "أتمنى أن يساندونا، ستكون مباراة متوترة وصعبة، لدينا رغبة في تقديم مباراة جيدة، إنه المكان الأمثل (البيرنابيو) لهذه المباراة".