حارس أستراليا يؤكد جاهزيته للثأر من أوكازاكي

الألمانية - الرياضية | Wednesday, 30 August 2017 - 18:38 pm

شدد مات رايان حارس مرمى منتخب أستراليا لكرة القدم، على جاهزيته للثأر من المهاجم الياباني شينجي أوكازاكي خلال مباراة منتخبي بلديهما غداً الخميس، على ملعب سايتاما في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم في روسيا العام المقبل.



نقل الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن رايان (25 عاماً)، الذي من المرجح أن يكون الحارس الأساسي للمنتخب الأسترالي في اللقاء، قوله: "إنني أحب أوكازاكي كلاعب، وهو شخص محترم ويلعب على أعلى مستوى، ولكن سيكون من الجميل أن نسجل في مرماهم".



كان أوكازاكي، الذي يلعب في صفوف ليستر سيتي، قد سجل هدفاً في مرمى رايان حارس برايتون، في لقائهما الذي انتهى بفوز ليستر 2/0 بالدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج) قبل أسبوعين، مستغلاً هفوة من الحارس الأسترالي.



أوضح رايان: "سنبحث عن أي شيء يؤدي إلى تحقيق الانتصار في هذه الجولة، ومن المهم الإطاحة بالمنتخب الياباني، وسنفعل كل ما بوسعنا للقيام بذلك، وإذا كان هذا الفوز سيأتي نتيجة منافسة شخصية بيني وبين أوكازاكي، وأستطيع من خلال ذلك الحصول على رد الاعتبار، سيكون ذلك بالطبع مميزاً".



وتتقدم اليابان حالياً بفارق نقطة أمام المنتخب الأسترالي في المجموعة الثانية مع تبقي مباراتان فقط، وسيحصل المنتخب الفائز على إحدى بطاقتي التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.



وتوعد رايان المنتخب الياباني في نهاية حديثه قائلاً: "يتعين عليهم التأكد أن المواجهة معنا لن تكون سهلة، إذا كان اليابانيون يريدون التغلب علينا، فإنه ينبغي عليهم أن يلعبوا مباراة حياتهم".