الفيحاء يختتم معسكر النمسا ويعود إلى المجمعة

الرياض - المجمعة | Wednesday, 30 August 2017 - 18:01 pm

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء صباح اليوم الأربعاء معسكره الإعدادي الذي أقامه في مدينة انسبروك النمساوية بحصة تدريبية صباحية بقيادة الروماني كونستانتين جالكا المدير الفني للفريق، حيث بدأت الحصة باجتماع مع اللاعبين تحدث فيه عن مجريات المباراة الودية الأخيرة التي لعبها الفريق الثلاثاء الماضي أمام فريق آبسام النمساوي، بعد ذلك أجرى اللاعبون التمارين الاسترجاعية تبعها بعـض التمارين اللياقية والتكنيكية، واستمرت الحصة التدريبة قرابة الساعة و15 دقيقة متواصلة.



وبعد الحصة التدريبية غادرت بعثة الضيف الجديد إلى دوري المحترفين إلى السعودية، حيث وصلت في ساعة متأخرة من فجر اليوم.



هذا ومنح الروماني جالكا لاعبي الفيحاء إجازة لمدة أربعة أيام، حيث سيعاود الفريق تمارينه في المجمعة يوم الإثنين المقبل.