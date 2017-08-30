باوزا يستدعي عبدالباسط والعطاس لمواجهة العراق

أبوظبي - الفرنسية | Wednesday, 30 August 2017 - 19:50 pm

استدعى الأرجنتيني باوزا مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، محمد عبد الباسط لاعب فريق الوحدة وأحمد العطاس لاعب فريق الجزيرة لقائمة المنتخب استعداداً لمواجهة منتخب العراق يوم الثلاثاء المقبل، في العاصمة الأردنية عمان ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا .



وجاء استدعاء اللاعبين لتعويض الغيابات التي يعاني منها المنتخب الإماراتي قبل مواجهة العراق، بعد إيقاف خميس إسماعيل وعلي مبخوت لحصولهما على إنذارين ومحمود خميس بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء السعودية إلى جانب غياب الحارس علي خصيف وعمر عبدالرحمن بداعي الإصابة .



واكتفى منتخب الإمارات بأداء جلسة تدريبية في الصالة المغطاة بملعب خليفة بن زايد صباح اليوم الأربعاء، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني إدجاردو باوزا منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة للاحتفال بعيد الأضحى مع أسرهم، على أن يعود الفريق للتجمع يوم السبت في دبي استعدادا للسفر إلى الأردن يوم الأحد.