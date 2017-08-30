مارفيك يفتح ملف اليابان.. وتدريبات خاصة للبريك

جدة - الرياضية | Wednesday, 30 August 2017 - 20:06 pm

استأنف لاعبو الأخضر السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، برنامجهم التدريبي بحصة مسائية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن البرنامج الإعدادي لمواجهة منتخب اليابان يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.



وعمد بيرت فان مارفيك المدير الفني خلال مران اليوم إلى تقسيم اللاعبين على مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفةٍ أساسية في مباراة منتخبنا أمام شقيقه الإماراتي، حيث اكتفى اللاعبون بتمارين استرجاعية برفقة المعد البدني للمنتخب، فيما أدت المجموعة الثانية تمارين اعتيادية تنوعت ما بين لياقية وتكتيكية، تركزت على التمرير المتنوع وبناء الهجمة السريعة.



وعلى ذات الصعيد، منح مارفيك المدير الفني للمنتخب السعودي لأول لكرة القدم، لاعبي الأخضر راحة عن الحصة التدريبية المسائية ليوم غدٍ الخميس، ومنح اللاعبين فرصة للخروج من المعسكرعلى أن تتم العودة إلى المعسكر في الفترة المسائية من يوم غدٍ الخميس.



على صعيد متصل، واصل اللاعب محمد البريك تدريباته الخاصة مع المعد البدني.