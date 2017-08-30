الاتحاد يتعادل مع النصر الإماراتي إيجاباً

جبل علي - الرياضية | Wednesday, 30 August 2017 - 20:41 pm

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام النصر الإماراتي إيجاباً بهدف لمثله، ضمن معسكر الفريق الغربي التحضيري الذي يقيمه خلال فترة التوقف الحالية في مدينة جبل علي في الإمارات.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، فيما استطاع فواز عوانة من افتتاح التسجيل لصالح النصر عند الدقيقة 55، فيما جاء هدف التعادل لفريق الاتحاد عن طريق لاعبه عوض خريص عند الدقيقة 67.



وتعتبر هذه المباراة هي الودية الثانية للفريق الاتحادي في معسكره الخارجي، حيث كسب الاتحاد نظيره الجزيرة الإماراتي في التجربة الأولى بثلاثية نظيفة.