الإصابة تحرم الهلال من خدمات ياسر القحطاني

الرياض- أحمد بن ردين | Wednesday, 30 August 2017 - 21:21 pm

تواجد ياسر القحطاني قائد ⁧فريق كرة القدم في الهلال⁩ اليوم الأربعاء بعيادة النادي الأزرق؛ نظير شعوره بآلام في العضلة الخلفية خلال التدريبات الماضية.



وسيجري ياسر القحطاني يوم غدٍ الخميس برنامج علاجي وتأهيلي ، في مقر النادي العاصمي.



ومن المنتظر أن يستبعد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، ياسر القحطاني من حساباته في مواجهة العين الإماراتي، المنتظرة في الحادي عشر من سبتمبر المقبل، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد إصابته في عضلة الفخذ الخلفية للقدم اليمنى.