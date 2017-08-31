فلاتة يعوض غياب القحطاني

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Thursday, 31 August 2017 - 00:00 am

أعلنت بوبا العربية الشريك الطبي لنادي الهلال أمس عن إصابة ياسر القحطاني قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم في العضلة الخلفية للفخذ يحتاج على إثرها إلى جلسات علاجية تمتد ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وكانت "الرياضية" نشرت في عدد أمس الأول الثلاثاء بحسب مصادرها خبر إصابة القحطاني في العضلة الخلفية للفخذ في الرجل اليمنى تعرض لها في مواجهة العين الماضية في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم 21 أغسطس الماضي على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين والتي انتهت سلبية ويحتاج على إثرها إلى برنامج علاجي لا يقل عن ثلاثة أسابيع.

وبدأ الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق العمل على تجهيز المهاجم مختار فلاتة المنتقل إلى صفوف الفريق هذا الموسم لإقحامه ضمن قائمة الـ 18 التي سيعتمد عليها في لقاء الإياب أمام العين يوم 11 سبتمبر المقبل.