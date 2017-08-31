الباطن يكسب أولمبي الهلال بثلاثية

حفرالباطن - طلال القطيني | Thursday, 31 August 2017 - 00:00 am

تغلب فريق الباطن الأول لكرة القدم على فريق الهلال الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء في ختام معسكره الإعدادي في الرياض، ضمن برنامج تحضيراته خلال فترة توقف دوري المحترفين السعودي.

وحملت ثلاثية الباطن توقيع اللاعبين عبدالله الجوعــي والثنائـــي البرازيلي جورجي سيلفا وجوناثان بينتيس.

ودفع البرتغالـــي ماتشادو مدرب الفريق خلال التجربة الودية بأغلـــــب العناصــر الأساسية، واتضــــح اعتماده على مواطنه فالدو الهينينهو ليحل بديلاً للمصاب معن الخضري.

إلى ذلك، منح المدرب البرتغالي لاعبيه راحة لمدة أربعة أيام على أن يعاود الفريق تدريباته الإثنين المقبل.

من جهته، أوضح لـ"الرياضية" منصور الظفيري مدير الفريق أن معسكر الرياض حقق أهدافه التي رسمها الجهاز الفني، مشيدا بانضباط اللاعبين في التدريبات وحرصهم على تقديم أفضل مستوى في المباريات المقبلة، متمنيا أن يستمر الفريق في تقديم مستوياته الجيدة بعد استئناف الدوري.