التعاون يكتفي بتجربتي الاتفاق والحزم

بريدة ـ الرياضية | Thursday, 31 August 2017 - 00:00 am

قرر البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم الاكتفاء بالتجربتين الوديتين اللتين خاضهما الفريق أمام الاتفاق (1-0) والحزم (2-0) خلال فترة توقف دوري المحترفين السعودي، على أن يخضع لاعبــوه إلى برنامـــج تدريبي مكثف استعدادا لمواجهة الفيحاء السبت بعد المقبل في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ولي العهد.

وكان المدرب البرتغالي قد منح لاعبيه إجازة لمدة أربعة أيام أمس الأربعاء، وسيعــــاود الفريـــق التدريبات الأحد المقبل على ملعب النادي لاستكمال البرنامج الإعدادي.

يشار إلى أن التعاون حصد ثلاث نقاط من أصل ست نقاط في الجولتين الأولى والثانية من الدوري، بعد أن استهل مشواره بفوز كبير على الفتح (4ـ1) قبل أن يسقط في فخ الخسارة أمام الهلال (3ـ4)، ويتراجع إلى المركز السادس في الترتيب العام للدوري.