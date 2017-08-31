الفيحاء ينهي معسكر النمسا.. و4 أيام راحة للاعبين

المجمعة - محمد السناني | Thursday, 31 August 2017 - 00:00 am

اختتم فريق الفيحاء الأول لكرة القدم صباح أمس الأربعاء معسكره الخارجي في مدينة انسبروك النمساوية، ضمن برنامجه الإعدادي خلال فترة توقف دوري المحترفين السعودي.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة الروماني كونستانتين جالكا لاعبيه إجازة لمدة أربعة أيام بعد وصول البعثة إلى السعودية فجر اليوم الخميس، على أن يعاود الفريق تدريباته الإثنين المقبل في المجمعة.

وكان الروماني جالكا مدرب الفريق قد اكتفى بحصة تدريبية صباحية في اليوم الأخير للمعسكر، بدأها باجتماع مع اللاعبين تحدث فيه عن مجريات المباراة الودية الأخيرة أمام فريق آبسام النمساوي (10-0) أمس الأول، قبل أن يفرض المدرب تدريبات استرجاعية على اللاعبين تبعها ببعـض التمارين اللياقية والتكنيكية التي استمرت قرابة الساعة و15 دقيقة.