ريبروف يعدل برنامج الأهلي.. والإجازة يوم واحد

جدة - عبدالغني الشريف | Thursday, 31 August 2017 - 00:00 am

عدل الأوكراني سيرجي ريبروف موعد إجازة عيد الأضحي المبارك للاعبي الفريق، بحيث تكون يوماً واحداً فقط غدا الجمعة، على أن تعاود التدريبات يوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وكان مقرراً أن يحصل اللاعبون على إجازة اليوم الخميس وغدا الجمعة، لكن ريبروف فضل اقتصار الإجازة على يوم واحد لتجهيز الفريق لمواجهة بيرسبوليس الإيراني الثلاثاء بعد المقبل في أبوظبي، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

وتقرر أن يؤدي الفريق تدريباته عصر اليوم الخميس بعد تقديم موعده بناء على رغبة اللاعبين.

إلى ذلك، يبذل الجهاز الإداري جهوداً كبيرة لتأمين لعب مباراة ودية يوم الإثنين المقبل بناء على رغبة الأوكراني ريبروف مدرب الفريق، حيث تمت مخاطبة أندية الوحدة والأنصار ووج للعب مع أحدها وديا الإثنين المقبل، كما يدرس الجهاز الفني فكرة السفر مبكرا إلى أبوظبي قبل مواجهة الفريق الإيراني بهدف التعود على الأجواء هناك.

ميدانيا، كثف الفريق تحضيراته أمس الأربعاء بتدريبات مكثفة شهدت مشاركة 17 لاعبا، فيما يواصل النيجيري ابوا بونا برنامجه اللياقي، وأصبح في جاهزية تامة للمشاركة، كما اطمأن الجهاز الفني على جاهزية البرازيلي ليوناردو وارتفاع معدله اللياقي بعد خضوعه لبرنامج لياقي مكثف خلال الأيام الماضية.