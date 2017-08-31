بعد حادثة التأخير.. حافلة جديدة لـ«الأخضر»

| Thursday, 31 August 2017 - 00:00 am

أمنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حافلة خاصة للمنتخب، بعد المشاكل التي حدثت في تأخير الحافلة قبل السفر إلى الإمارات للقاء منتخبها أمس الأول في المباراة التي انتهت لصالح الأخير 2ـ1 في التصفيات القارية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا، الأمر الذي أدى إلى تأخر تدريبات الأخضر لمدة ساعتين في أحد الأيام الماضية، ما أغضب حينها الهولندي فان مارفيك مدرب المنتخب.

ووجدت حافلة الأخضر الجديدة بداية من استقبال الأخضر في الطيران الخاص بعد وصولهم من مدينة العين الإماراتية ونقلهم من الفندق إلى ملعب الجوهرة لإجراء التدريبات يوم أمس، واستمر العمل على الحافلة طوال أمس الأول في إحدى الورش الخاصة، حيث استمرت لمدة ست ساعات وتم تزيينها بشعار الخطوط السعودية، الناقل الرسمي للمنتخب السعودي.