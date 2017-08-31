الإعداد أضر الأخضر

جدة ـ ماجد هود | Thursday, 31 August 2017 - 02:52 am

أوضح عبد الرحمن المالكي، الحكم الدولي، أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تأثر بغياب اللاعب محمد البريك عن الجهة اليمنى، وأوضح : "غياب البريك خلط أوراق اللعب كاملة، حيث إنه في حال مشاركته فإنه سيخـــدم المنتخــــــب السعــــودي كثيراً من خلال المستوى المميز الذي يقدمه خلال مشاركاته الأخيرة سواء كانت مع ناديه أو مع المنتخب السعودي". وأضاف:" منصور الحربي كان بعيداً عن مستواه".

وأشار المالكي إلى أن محمد السهلاوي مهاجم المنتخب السعودي لم يكن في يومه، وأوضح: "كان يجب على مارفيك تغيير السهلاوي الذي لم يقدم المستوى المأمول منه خاصة وأن لديه لاعبين مميزين في دكة البدلاء مثل فهد المولد أو ناصر الشمراني والاستعانـــــة بهمــا سيساهم في تحسين الوضع".

ووصـــــف المالكــــي إعداد المنتخــــــب السعـــــودي للمواجهـــــة بالمتواضع: "الإعـــــداد المتواضع كان أحد أسباب هزيمة الأخضر، حيث إن أهمية المباراة كانت تقتضي فترة إعداد أطول يتخللها مباريات ودية للوقوف على مدي الجاهزية خاصة وأن فترة التوقف كانت طويلة".