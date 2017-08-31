تأخر التغييرات وراء الخسارة

جدة ـ ماجد هود | Thursday, 31 August 2017 - 00:00 am

حمّل مروان بصاص، مدرب أكاديمية الاتحاد لكرة القدم، الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مسؤولية خسارة الأخضر لمواجهة الإمارات أمس الأول بهدفين لهدف في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018م.

وبيّن بصاص أن تأخر مارفيك في إجراء التغييرات أثناء سير المباراة يعتبر من أهم الأسباب الرئيسية للخسارة بالإضافة إلى تراخي عدد من اللاعبين في الحصة الثانية من المواجهة بعد الظهور بمستوى مميز فنياً في الحصة الأولى.

وأوضح: "هناك سبب ربما يكون الأقل وهو اختيار اللاعب الذي لم يمثل ناديه في الجولتين الأولى والثانية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ما أثر على المستوى الفني للاعبين بشكل عام".

وحـــــــول كيفية تجاوز الخسارة وآثارها أوضح بصاص: "يجب علينــــا جميعاً إداريين ومسؤولين وجماهير أن نقف مع المنتخب السعودي في المرحلة المقبلة، وفي مباراة اليابان، ولا مجال للمبالغة في التكتيكات سواء دفاعية أو هجومية أو غيرها والمفترض على مارفيك أن يرمي بجميع أوراقه لأن الفوز هو الحل الوحيد".