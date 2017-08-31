حظ المنتخب مثل الأهلي

جدة ـ فرج الشمري | Thursday, 31 August 2017 - 00:00 am

صادف خروج الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق الأول لكرة القدم من فندق الهيلتون الذي يسكن فيه خروج اللاعبين والجهاز الفني، حيث تحدث معهم لبعض الوقت قبل أن يغادر مع سائقه الخاص إلى مقر ناديه، وأوضح سيرجي أنه شاهد مواجهة الأخضر السعودي مع الإمارات أمس الأول والتي انتهت إماراتية بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وقال في تصريح خاص لـ"الرياضية": "حظ المنتخب السعودي مثل حظ الأهلي في المواجهة الماضية بدوري أبطال آسيا حينما واجه بيرسيوليس بيروزي الإيراني والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث واجه المنتخب السعودي بنية جسمانية وإغلاقاً للمناطق الخلفية من الجانب الإماراتي". ووجهنا سؤالاً له عن أسوأ لاعبي الأخضر في مواجهة الإمارات قال بعد ابتسامة طويلة: "لن أستطيع الإجابة، الجميع شاهد المباراة ويعرف من هو الأسوأ والأفضل". رافضاً الحديث عن مواجهة اليابان المقبلة، مكتفياً بالأمنيات للأخضر السعودي بالتوفيق والتأهل إلى كأس العالم في روسيا 2018.