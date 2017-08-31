بأمر مارفيك.. الاقتراب من الأخضر ممنوع

جدة ـ فرج الشمري وأحمد اللوقان | Thursday, 31 August 2017 - 00:00 am

ألقت الخسارة التي تعرض لها المنتخب السعودي مع الإماراتي 1ـ2 أمس الأول ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 ظلالها على بعثة الأخضر الموجودة في فندق الهيلتون شمال مدينة جدة، وكان الأخضر قد وصل أمس إلى مقر الفندق.

وأبلغت إدارة المنتخب السعودي العاملين في الفندق عن رفضهم وجود أي إعلامي أو مشجع في البهو الرئيسي أو حتى المواقف الخارجية، وقامت على إثرها إدارة الفندق بإبعاد الزميل عيسى الدبيسي مصور صحيفة "الرياضية" مع مصوري الصحف والقنوات الفضائية.

وطلبت إدارة الفندق بإيعاز من إدارة المنتخب من المشجعين ونزلاء الفندق عدم التصوير لحظة خروج اللاعبين إلى الحافلة.

من جانبه، أكد طارق كيال المشرف العام على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن الطلب يأتي من الهولندي فان مارفيك، بعد الخسارة التي تعرض لها المنتخب السعودي، مبيناً أنه من الممكن أن يسمح للإعلام بالحضور بداية من غد الجمعة.