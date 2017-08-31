رسمياً: اليابان أول المتأهلين في مجموعة الأخضر إلى مونديال روسيا

الرياضية - الألمانية | Thursday, 31 August 2017 - 15:33 pm

تأهل المنتخب الياباني رسمياً إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد فوزه على ضيفه الأسترالي 2-0 اليوم الخميس، في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.



وضمن المنتخب الياباني بطاقة التأهل لكأس العالم للمرة السادسة على التوالي، قبل جولة واحدة من النهاية بعدما تصدر المجموعة الثانية من التصفيات برصيد 20 نقطة.



وتقمص أسانو تاكومو دور البطولة في الفريق الياباني حيث سجل هدف التقدم عند الدقيقة 41 قبل ان يصنع الهدف الثاني لزميله يوسوكي إديجوتشي عند الدقيقة 83.



وتتنافس استراليا والسعودية على بطاقة التأهل الثانية للمجموعة حيث يقتسمان المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الإمارات صاحبة المركز الرابع فيما تأتي العراق في المركز الخامس برصيد خمس نقاط وأخيرا تايلاند في المركز الأخير بنقطتين.



يذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعتين الأولى والثانية يصعدان مباشرة للمونديال، فيما يخوض صاحب المركز الثالث دورا فاصلاً مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الأخرى على أن يخوض الفائز منهما مباراة فاصلة مع صاحب المركز الرابع في تصفيات كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).



وبات المنتخب الياباني رابع المتأهلين إلى المونديال بعد البرازيل عن قارة أمريكا الجنوبية وإيران التي تصدرت المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية، بجانب روسيا التي تشارك في كأس العالم باعتبارها البلد المضيف.