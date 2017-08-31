ليفربول يتعاقد مع تشامبرلين

الرياضية - الألمانية | Thursday, 31 August 2017 - 16:18 pm

أكمل فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع أليكس أوكسلاد تشامبرلين من غريمه أرسنال ، قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الصيفية اليوم الخميس.



وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على الانترنت أن اللاعب الإنجليزي الدولي وقع على عقد طويل الأمد بدون الإعلان عن قيمة الصفقة.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن قيمة الصفقة وصلت إلى 35 مليون جنيه إسترليني (45 مليون دولار) حيث سيحصل تشامبريلن 24 عاما على 120 أل جنيه استرليني في الأسبوع.



وتغلق فترة الانتقالات الشتوية مساء اليوم الخميس.