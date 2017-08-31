خربين الهلال ينعش آمال سوريا في الاقتراب من كأس العالم

الرياضية - الفرنسية | Thursday, 31 August 2017 - 17:07 pm

عزز منتخب سوريا لكرة القدم أمله ببلوغ الملحق الاسيوي اثر فوزه على نظيره القطري 3-1 الخميس في كامبونغ كروبونغ الماليزية في الجولة التاسعة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الاولى من تصفيات آسيا المؤهلة الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.



وسجل عمر خريبين (7 و55) ومحمود المواس (90+5) اهداف سوريا، وعلي اسد (35)هدف قطر.

ورفعت سوريا رصيدها الى 12 نقطة وتقدمت الى المركز الثالث بفارق الاهداف امام اوزبكستان التي سقطت امام الصين صفر-1.