الأهلي ينقل التحضيرات إلى صالة الألعاب

جدة ـ أحمد اللوقان | Friday, 01 September 2017 - 00:00 am

منح الأوكراني سيرجي ريبروف مـــدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم لاعبيه إجازة اليوم الجمعة بمناسبة عيد الأضحى على أن يعاودوا التدريبات غدا السبت لاستكمال برنامج التحضيرات للقاء بيريوليس الإيراني في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

وكان الفريق قد أجرى حصة تدريبية عند الساعة الخامسة من مساء أمس الخميس على صالة الألعاب المختلفة، وركز خلالها المدرب الأوكراني على الجوانب البدنية واللياقية

وشــهدت التدريبــات مشاركة جميع اللاعيين ماعدا الدوليين الثمانية المنضمين إلى منتخب السعودي الأول لكرة القدم، وكذلك السوري السومة والمصري عبد الشافي اللذين يشاركان مع منتخبي بلديهما في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

إلى ذلك، حدد المدرب الأوكراني ريبروف عصر الثلاثـــاء المقبـــل موعداً للمباراة الودية التي تقرر أن يخوضها الفريق مع أحد الأندية الثلاثة وهي الوحدة والأنصار ووج.