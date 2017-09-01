أحد يريح اللاعبين بعد سداسية جدة

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Friday, 01 September 2017 - 00:00 am

منح الجهاز الفني لفريق أحد الأول لكرة القدم لاعبيه راحة لمدة يومين عقب فراغهم من المباراة الودية أمام جدة "درجة أولى" أمس الأول، على أن يعاودوا تدريباتهم غدا السبت استعدادا لمواجهة الفتح الخميس المقبل في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ولي العهد.

وانتهت التجربة الودية بفوز أحد بستة أهداف مقابل هدف سجلها السوداني محمد الضو "هدفين"، العامودي "هدفين"، المدغشقري إسلام أندريا وراكان الحافظي.

وحرص عبد الوهاب ناصر مدرب الفريق على إشراك جميع لاعبيه في المباراة من أجل الوقوف على مستوياته.

من جهة أخرى، كرمت إدارة النادي خالد قهوجي لاعب المنتخب السعودي السابق وإداري فريق جدة نظير ما قدمه للكرة السعودية لاعبا ومدربا وإداريا.