ميليسي يواصل التأهيل.. وينتظر الضوء الأخضر

الرياض ـ عبد الإله المرحوم | Friday, 01 September 2017 - 00:00 am

قطــع الأوروجوياني نيكولاس ميليسي لاعب فريق الهلال الأول لكرة القـــدم أمس الخميس شوطاً متقدماً في برنامجه التأهيلي قبل منحه الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للدخول في التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، في حين واصل ياسر القحطانـي برنامجــــه العلاجي للإصابة التي يعانـي منها في عضلة الفخذ اليمنى.

وكان الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق قد اكتفى بحصة تدريبية صباحية أمس تحقيقاً لرغبة عدد من اللاعبين حتى يتمكنوا من قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم خارج الرياض.

وقســــــم المــــــــــدرب الأرجنتيني التدريبــــــات إلى جزأين، الأول كان فــي الصالة، حيــث استخدم اللاعبون أدوات تقوية العضلات والإعداد البدني، فيما اشتمل الجزء الثاني من المران الذي أجري على ملعب النادي على تمارين خفيفة.

ومنــح الجهاز الفني اللاعبين إجــازة اليوم الجمعة، علـى أن يعاودوا التدريبات غـــدا السبت لمواصلة البرنامج الإعدادي لمواجهة العين الإماراتي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا الذي تتخلله مباراة ودية أمام الاتفاق الإثنين المقبل.