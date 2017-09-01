قوات الدفاع المدني نفذت الخطة بنجاح

الرياض ـ سلطان العتيبي | Friday, 01 September 2017 - 00:00 am

أعلن الفريق سليمان بن عبداللــه العمرو مدير عام الدفاع المدني، نجاح خطة الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ خلال تصعـــيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات، وعدم تسجيل أي حوادث مؤثرة في سلامة الحجاج، مؤكداً أن تنقلات الحجاج تمت بيسر وسهولة من

العاصمة المقــــدسة ومشعـــر منـى، وحتى وصولهم إلى مشعـر عرفات لقضاء يوم الحج الأكبر، وسط مستوى عالٍ من التجهـــيزات والأداء والتنسيـق بين جميع الجهات المشاركة في الخطة.

وقال الفريق العمرو: تضافرت في هذا الإنجاز عدة عوامل أبرزها تمركز وانتشار فرق ووحـدات الدفاع المدني على طول مسار تصعيد الحجاج في جميع الطرق المؤدية إلى عرفة ومحطات قطار المشاعر، إذ لم تسجل أي حالات أو مخاطر قد تهدد سلامة ضيوف الرحمن.

وأضاف الفـــريق العـم\رو، أن قـــــوات الـــدفاع المــــــدني بمختلف تشكيلاتهـــا وتخصصاتها، نفّـــذت بنجاح خطة انتشــار مكثفــة لتغطية أرجاء مشعر عرفات، للتدخل السريـــــع في حالات الطوارئ والتعامل مع مختلف المخاطـر التي قد تحدث لا قدر اللـه خلال وقوف الحجاج في عرفة، وأثناء نفرتهم في اتجاه مشعر مزدلفة، بالإضافة إلى تكثـيف أعمال الإشراف الوقائي لجميع المخيمات ومقرات المنشآت الحكومية .