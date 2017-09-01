اليوم.. الحجاج يرمون جمرة العقبة

الرياض ـ سلطان العتيبي | Friday, 01 September 2017 - 00:00 am

توجه حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس أمس التاسع من شهر ذي الحجة الجاري إلى مشعر الله الحرام مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم، في يوم تعددت فيه ألوان الحجيج، وتنوعت جنسياتهم، واختلفت لغاتهم وألسنتهم؛ غير أن قلوبهم توحدت مجتمعة على هدف واحد هو توحيد الله وابتغاء مرضاته وعفوه ومغفرته.

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلتقطون بعدها الجمار، وباتوا أمس في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر اليوم لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.