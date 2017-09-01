457 طلعة جوية لحماية الحجيج

الرياض ـ سلطان العتيبي | Friday, 01 September 2017 - 00:00 am

أكد اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي قائد عام طيران الأمن، أن القيادة العامة لطيران الأمن سخرت جميع إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية ورفع جاهزيتها لأعلى درجة لمتابعة تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات ووقوف الحجيج على جبل الرحمة في يوم الحج الأكبر.

وبيّن اللواء الحربي، أن القيادة العامة لطيران الأمن قامت بجدولة الطلعات الجوية في يوم عرفة بمعدل طلعة لكل ساعة، وبمشاركــة أكثر من طائرة في الطلعة الواحدة لتصـل إلى "16" طلعـــة جوية بساعــــات طيران تتجاوز "20" ساعة، مفيداً أن عدد الطلعات الجوية التي تم تنفيذها منذ بداية موسم الحج حتى صباح اليوم بلغ "457" طلعة جوية، وبعدد ساعات طيران وصل إلى "368.4" ساعة طيران.