أكثر من مليوني حاج منهم 1564 قطريا

الرياض ـ سلطان العتيبي | Friday, 01 September 2017 - 00:00 am

ثمن الأمير خالد الفيصـــل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكـــرمة رئيس لجنـــة الحج المركزية، حرص حكومة السعودية وعملها الدائم منذ نشأتهــا وحتى هذا اليوم على خدمة الحجيج وتقديم جميع الخدمات الممكنة والسهر على راحتهــــم وجعل هذه الرحلة الإيمانية إلى الأراضي المقــدسة تمر بكل يسـر وراحة حتى يأدوا مناسكهم ويرجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين.

وقال الفيصــــل في لقــاء تلفزيوني مع القناة السعودية أمــس: "لقد دأبت حكــــومة المملكة العــربية السعـــودية منذ نشأتها وحتى هذا اليوم على خدمة الحجيج وتسهيل جميع الخدمات الممكنة للحجاج وجعل هذه الرحلة الإيمانية إلى الأراضي المقــدسة، رحلة تمر بكل يسر وراحة ليأدوا مناسكهم ويرجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين إن شاء الله.

وأبان أمير منطقـــة مكة المكرمة أنه تـــم ضبــط 101 حملة حج وهـمــية، ومـنع 490785 مخالفًا لأنظمة الحج من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعــــــر المقدسة، وأعيــــدت 219890 مركبـة مخالفة من الـــدخول، كما تـــم القــــبض على 9599 ناقلًا مخالفًا، مضيفًا أن عدد الحجاج من الخارج والداخل النظـــاميين لهذا العام يتجاوز 2 مليون حاج، إذ بلغ عدد الحجاج القادمين من خارج المملكـــة "1,752,014" حاجًا ، كما بلــغ عدد حجاج الداخل الممنوحين تصاريح حج 126,092 مواطناً و102,936 مقيماً، كما وصل 1564 حاجاً قطرياً لتأدية مناسك الحج للعام الحالي.