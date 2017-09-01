ضيوف الملك من 80 دولة

الرياض ـ سلطان العتيبي | Friday, 01 September 2017 - 00:00 am

وقف ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة لحج هذا العام الذين قدموا من أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء المعمورة، اليوم، على صعيد عرفات وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي أعدتها المملكة. وأوضح عبدالله بن ناصر المدلج الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة، أن الحجاج وقفوا على صعيد عرفات في وقت قياسي، على الرغم من زيادة أعداد الضيوف، مؤكداً أن نجاح البرنامج في تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات، يعد نعمة منّ الله بها علينا أن يسّرها لضيوفه الذين جاءوا راجين مثوبةً منه وأجراً، بوصولهم إلى مقر سكنهم في عرفات بوقت قياسي.