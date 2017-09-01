الشرطة الإنجليزية تلقي القبض على واين روني

الرياضية - الألمانية | Friday, 01 September 2017 - 16:50 pm

كشفت تقارير إخبارية اليوم الجمعة أن الشرطة الإنجليزية ألقت القبض على النجم المخضرم واين روني مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم للاشتباه في قيادته سيارته تحت تأثير المشروبات الكحولية.



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الشرطة استوقفت روني، الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، بالقرب من منزله في بلدية تشيشير بإنجلترا وتحفظت عليه للاشتباه في قيادته السيارة وهو مخمور.



وأضافت الصحيفة أن روني، الذي أعلن اعتزال اللعب الدولي قبل ايام بعد 119 مباراة مع المنتخب سجل خلالها 53 هدفا ، قضى الليلة الماضية مع رفاق له في حانة بمنطقة "إلدرلي إدج" وكان في طريق العودة لمنزله عندما استوقفته الشرطة واقتادته إلى قسم شرطة محلي لاستجوابه.