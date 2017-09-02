التركي: خطط عرفة ناجحة

منى ـ واس | Saturday, 02 September 2017 - 00:00 am

أعلن اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، نجاح خطط يوم عرفة والنفرة إلى مزدلفة وصولاً إلى تصعيد جموع الحجيج إلى مشعــر منى والبدء في رمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفـــاضة، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية بشؤون الحج تتابع مراحل تنقلات جموع الحجيج وما يقدم لهم من خدمات ليكملوا نسكهم بيسر وطمأنينة.

وقال اللواء التـــركي خلال المؤتمر الصحفي الثاني للجهات المشاركة في الحج الذي عقد أمس بمقر الأمن العام بمشعر منى: إن الجهات القائمة على خدمة ضيوف الرحمن لا زالت تستكمل ما تبقى من خطط لحج هذا العام، خاصة رمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق قبل أن يغادر الحجاج إلى المسجد الحرام لاستكمال ما تبقى من نسكهم من طواف وسعي، والعودة إن شاء الله إلى ديارهم سالمين غانمين.