الربيعة يلتقي الكشافة مساندي وزارة الصحة

منى ـ واس | Saturday, 02 September 2017 - 00:00 am

ثمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة، جهود الكشافة والجوالة المشاركين مع الوزارة من معسكـــرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية خلال أيام الحج. جاء ذلك خلال لقائه أمس بالقادة والكشافة في مستشفى جبل الرحمة، خلال جولة قام بها على مستشفيات عرفات والمراكز الصحية وجولته التي قام بها يوم التروية بالمراكز والمستشفيات في مشعر منى، وبارك للكشافة والجوالة جهودهم الكبيرة لخدمة ضيوف الرحمن. وثمن الدكتور الربيعة الخدمات التطوعية الجليلة لأفراد جمعية الكشافة الذين يقومون بها خلال مواسم الحج والعمرة والتعاون الكبير مع مختلف الجهات الحكومية ومنها وزارة الصحة.