السديري يتفقد مراكز التوعية

منى ـ واس | Saturday, 02 September 2017 - 00:00 am

واصل الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جولاته التفـقـــدية للمراكز والكبائن الخاصة بتوعية ضيوف الرحمن في مناطق المشاعر المقدسة، والتقى القائمين عليها وتابع جانباً من استفـسارات وأسئلة ضيوف الرحمن ، وإجابات الدعاة.

والتقى الدكتور السديري خلال الجولات التي شملت عدداً من المراكز والكبائن في منى بعض الحجاج الذين تم الإجابة عن أسئلتهم، حيث عبروا عن شكرهم لهذه الخدمات التوعوية والإرشاديــــة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر دعاتها المنتشرين في مختلف المواقع في مكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة ، والمدينة المنورة .