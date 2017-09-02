الحجيج.. رموا.. حلقوا.. وأفاضوا

الرياض ـ واس | Saturday, 02 September 2017 - 00:00 am

اكتمل وصول مــواكب حجاج بيت الله الحرام إلى منى أمس، واستقروا في أماكنهم المخصصة، مكبرين مهللين، بعد أن من اللــــه عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة، وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكنية والخشوع، تحفهم عناية الرحمن، في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفــين الملك سلمان بن عبـدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما اللـه - من خدمات ورعاية في مختلف المجالات وتجنيد الطاقات البشرية والآلية لتحقــــيق كل ما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وأمــان وراحة واطمئنان.

ورمى الحجـــاج أمس جمرة العقبة فقط وهي التي تلي مكة، وذلك إتباعاً لسنة الرسول صلى اللــــه عليه وسلم، وبعد أن فرغوا من الرمي شرعوا في الحلق أو التقصير للتحلل الأول من الإحرام ثم طافوا طواف الإفاضة وسعوا بين الصفا والمروة، بعـــــدها نحروا الهدي لمن عليه هدي من الحجاج.

ويـــواصل ضيـــوف الرحمن إكمال مناسكهـــم أيام التشريق الثلاثة إلا من تعجل منهم فبإمكانه الذهاب إلى الحرم المكي الشريف ليطوف طواف الوادع بعد أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثـــاني عشر من شهر ذي الحجة لقوله تعالى "فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه".