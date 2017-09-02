أمير الرياض يستقبل المهنئين بالعيد

الرياض ـ واس | Saturday, 02 September 2017 - 00:00 am

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم صباح أمس، عدداً من الأمراء والعلماء، وكبار مسؤولي منطقة الرياض، وكبار ضباط القوات المسلحة، والحرس الوطني، والأمن العام، وحرس الحدود، وقوات الأمن الخاصة، والدفاع المدني، والمرور، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وقد بادلهم أمير الرياض التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على شعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.