المصريون يحجمون عن شراء الأضاحي

المنوفية ـ الألمانية | Saturday, 02 September 2017 - 00:00 am

تشهد بلدة أشمون في منطقة الدلتا في مصر، إقبالاً شديداً من أصحاب وتجار الماشية من البلدات المجاورة لبيع وشراء أضاحي العيد منذ ساعات الفجر الأولى، لكن التكلفة العالية هذه السنة جعلت السوق ساحة للمشاهدة أكثر منها للشراء.

وقال محمد مسعود، أحد التجار: "العام الماضي كان هناك نشاط أكثر في السوق من حيث البيع والشراء، أما هذا العام فلا تجد الماشية من يشتريها لارتفاع الأسعار".

وأوضــح مسعود أن ارتفاع أســعار الأعلاف نتيجة موجة الغلاء التي تمر بها البلاد من أهم أسباب زيـــادة سعر الأضحية، فقد ارتفع سعر العلف من 2.5 جنيــه "0.14$" للكيلوجرام السنة الماضية إلى 7 جنيهات في الوقت الحالي.

"العجل الذي كان يبلغ سعره 15 ألف جنيه العام الماضي اقترب هذا العام من 30 ألف جنيه".

بدأت موجة تضخم غير مسبوق في مصر منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، ما أفقده نصف قيمته.

وسجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ 34,2 في المئة بنهاية شهر يوليو على مدار السنة، حسب ما أفاد جهاز التعبئة والإحصـــاء المصري في أغسطس الماضي.