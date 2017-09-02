احتفالات محدودة في بنجلاديش

دكا ـ الألمانية | Saturday, 02 September 2017 - 00:00 am

يعتزم المواطنون في شمال بنجلاديش إقامة احتفالات على نطاق ضيق بمناسبة عيد الأضحى، فيما يكافح عشرات الآلاف لإعادة بناء منازلهم وتعويض المحاصيل التي تضررت بسبب الفيضانات.

وقال ريحان عظيم، أحد المزارعين بمنطقة نيلفاماري شمال البلاد، التي غمرتها مياه الفيضانات منذ أكثر من أسبوعين "لا يمكنني أن أفكر في شراء أضحية هذا العام، نظرا لأن الفيضانات تسببت في خسارة واسعة لأسرتي".

وأضاف عظيم أنه سيتعين على أسرته الانتظار للحصاد التالي في ديسمبر المقبل للتغلب على الخسائر.

وغمرت الفيضانات أكثر من 35 بالمئة من بنجلاديش، حيث تسببت أمطار تساقطت مؤخرا عند منابع الأنهار في الهند ونيبال في فيضانات عند مصبات الأنهار في بنجلاديش.

وأسفرت الفيضانات عن وفاة 141 شخصا على الأقل وتدمير عدد لا يحصى من المنازل والأراضي الزراعية.