البرشا يصيب كوتينيو بـ“اكتئاب”

الرياض ـ حسن أبوزينب | Saturday, 02 September 2017 - 00:00 am

كشفت تقارير صحفية أن فيليب كوتينيو لاعب ليفربول يعيش حالة متردية من الحزن والخيبة والأكتئاب، لإخفاقه في تحقيق حلم العمر وهو الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني .وذكر تقرير صحيفة الديلي ميل أن المهاجم الموهوب قاد منتخب بلاده للفوز على الإكوادور أمس الأول في المباراة التي جرت ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 وانتهت بفوز السامبا 2ـ0 رغم دخوله الملعب من دكة الاحتياط ورغم عودته إلى المستطيل الأخضر عقب تعافيه من إصابة أبعدته من ناديه ليفربول خلال الفترة السابقة.وأوضحت التقارير أنه رغم الإنجاز الكبير الذي حققه مع منتخب البرازيل فإن حالة الإحباط والخيبة لم تفارقه .وكان نادي برشلونة قد عرض مبلغا خرافيا وبذل مجهودات كبيرة لضم المهاجم البرازيلي ولكنه اصطدم بإصرار المدرب كلوب جورجن حتى تم قفل باب الانتقالات مساء أمس الجمعة، الأمر الذي سيجبر كوتينيو الانتقال إلى ليفربول الذي يرتبط به بعقد حتى عام 2022.