برشلونة: ليفربول طلب الحصول على 200 مليون يورو للاستغناء عن كوتينيو

الرياضية - الألمانية | Saturday, 02 September 2017 - 16:14 pm

كشف نادي برشلونة الاسباني عن مطالبة ليفربول الإنجليزي بالحصول على 200 مليون يورو (183 مليون استرليني)، مقابل الاستغناء عن البرازيلي فيليب كوتينيو، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.





ورفض ليفربول ثلاثة عروض من برشلونة لضم كوتينيو 25 عاما، الذي تقدم بطلب للرحيل عن النادي الإنجليزي.

وقال البرت سولر، مدير نادي برشلونة "ليفربول طلب 200 ميون يورو،وبديهيا لم نقبل ذلك".





وأضاف: "نشكر اللاعب على جهوده، لأنه قام بمجهود كبير لإظهار رغبته في الانضمام الينا".





وأكد سولر، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "الوضع انتهى على ما انتهى عليه. لم يكن بوسعنا فعل أي شيء".





وكان برشلونة يستهدف التعاقد مع كوتينيو بعد رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تبلغ 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.





وأكد ليفربول أن كوتينيو ليس مطروحا للبيع ورفض ثلاثة عروض من برشلونة لضمه؛ الأول بقيمة 72 مليون جنيه استرليني، والثاني بقيمة90 مليون استرليني، والثالث بقيمة 114 مليون استرليني في اليوم الأخير لفترة الانتقالات.