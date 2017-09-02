مارفيك يضم سعيد المولد لقائمة المنتخب السعودي استعدادا لمواجهة اليابان

جدة- الرياضية | Saturday, 02 September 2017 - 17:15 pm

استدعى الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اللاعب سعيد المولد، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليا بمدينة جدة.



ويستعد الأخضر لملاقاة ضيفه الياباني، الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة الأخيرة بتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018، على ملعب الجوهرة المشعة.



وسقط الأخضر في فخ الهزيمة، الثلاثاء الماضي، أمام منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات.



ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بالتساو مع أستراليا، وبفارق 4 نقاط عن اليابان المتصدر.