الإصابة تحرم الإمارات من جهود إسماعيل أحمد أمام العراق

الرياضية - رويتز | Saturday, 02 September 2017 - 19:59 pm

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم السبت، غياب المدافع إسماعيل أحمد عن مواجهة العراق المقبلة في ختام تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.



وقال الاتحاد الإماراتي عبر حسابه على تويتر: "الإصابة تحرم منتخبنا الوطني من جهود المدافع إسماعيل أحمد في مباراة العراق المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم".



ويستضيف منتخب العراق نظيره الإماراتي في العاصمة الأردنية عمان يوم الثلاثاء في ختام مباريات المجموعة الثانية التي تأهلت عنها اليابان بالفعل.



وتتبقى بطاقة واحدة مباشرة يتصارع عليها منتخبا السعودية واستراليا بينما تأمل الإمارات في اقتناص المركز الثالث حيث تحتل حاليا المركز الرابع برصيد 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن السعودية واستراليا، ويحتل العراق المركز الخامس بثماني نقاط وفقد أمله تماما في التأهل للنهائيات.



ويتأهل أول منتخبين في المجموعتين الآسيويتين مباشرة إلى نهائيات روسيا بينما يلعب صاحبا المركز الثالث في المجموعتين جولة فاصلة ويخوض الفائز منهما مواجهة فاصلة أخرى مع منتخب من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (كونكاكاف) على بطاقة الظهور في كأس العالم.