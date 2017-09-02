برشلونة يحسم عقد ميسي الجديد

الرياضية - الألمانية | Saturday, 02 September 2017 - 20:51 pm

أكد ألبرت سولير مدير الاحتراف بنادي برشلونة الإسباني اليوم السبت أن نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي سيوقع قريبا على عقده الجديد مع الفريق.



وأوضح سولير، في مؤتمر صحفي اليوم،: "توقيع ميسي سيكون بعد فترة قصيرة. وعندما نقول هذا ، يعني أن التوقيع سيكون قريبا".



وأشار سولير إلى أن الاتفاق مع ميسي أمر حسم من قبل وأن الشيء الوحيد الباقي هو مراسم توقيع العقد رسميا، وقال: "ليست هناك مشكلة في هذا الشأن أؤكد هذا".



وأكد سولير أن التأخير في توقيع العقد يرجع إلى انشغال جدول أعمال الفريق بعدة أمور في الفترة الماضية حيث خاض الفريق فترة إعداد للموسم الجديد خارج إسبانيا ثم جاءت بداية الموسم الجديد للدوري الإسباني ثم جولة المباريات الدولية المقمة حاليا.



وقال سولير: "عندما يعلن النادي عن توصله لاتفاق حيث أعلن برشلونة في الخامس يوليو الماضي عن توصله لاتفاق بتجديد عقد اللاعب، فإنه لا يريد أن يلقي بنفسه في حوض السباحة، ريد أن أبعث برسالة تهدئة لجميع من يشعرون بالقلق إزاء هذا الأمر".



وطبقا لما أعلنه برشلونة قبل شهرين ، سيوقع ميسي على عقد جديد مع الفريق يستمر بموجبه مع الفريق حتى 2021 .

وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون التجديد الثامن لعقد ميسي مع برشلونة في غضون 12 عاما.