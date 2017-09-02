اتحاد القدم: اجتماع يحدد آلية توزيع تذاكر مباراة الأخضر

جدة - الرياضية | Saturday, 02 September 2017 - 21:52 pm

أعلن اتحاد القدم السعودي أنه سيتم بالتنسيق مع هيئة الرياضة عن آلية تحديد وتوزيع تذاكر مباراة الأخضر أمام نظيره الياباني الثلاثاء المقبل، في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م، وذلك بعد تكفل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشراء جميع التذاكر.



وذكر حساب اتحاد الكرة بتويتر:" سيتم بالتنسيق مع هيئة الرياضة تحديد آلية توزيع تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام اليابان على أن يتم الإعلان عنها في أقرب وقت".