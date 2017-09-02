المولد يظهر في الأخضر.. والبريك في النادي الصحي

جدة - الرياضية | Saturday, 02 September 2017 - 22:07 pm

شارك سعيد المولد لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الحصة التدريبة للأخضر التي اقيمت على ملعب الجوهرة في جدة، بعد انضمامه اليوم السبت بتوصية من الهولندي فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي.



على ذات الصعيد، واصل لاعبو الأخضر مساء اليوم السبت برنامجهم التدريبي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن البرنامج الإعدادي استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وسط حضور ومتابعة عادل عزت رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، تلاها تمرين الإحماء باستخدام الأقماع، ليعمد بعدها بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب إلى تقسيم لاعبي الأخضر لمجموعتين أجرى من خلالها اللاعبين مناورة على كامل مساحة الملعب طبق من خلالها المدرب عدد من الجمل التكتيكية.



من جهة أخرى، واصل اللاعب محمد البريك تدريباته الخاصة مع المعد البدني في النادي الصحي.