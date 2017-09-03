معسكر اليابان.. هدوء ومنع وطباخ خاص

جدة ـ علي العمري | Sunday, 03 September 2017 - 00:00 am

ساد الهدوء مقر معسكر منتخب اليابان، بعد وصولهم إلى جدة صباح أمس، حيث توجهوا إلى فندق السوفتيل الذي شهد تشديدا أمنياً كبيراً من مسؤولي الفندق برغبة من الجانب الياباني، حيث لم يتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بالحضور في لوبي الفندق أو أمام المداخل أو المخارج، وتمت محاولات لإبعاد المصورين الموجودين في الحدث لعدم التقاط أي صور للاعبين وقت مغادرتهم الفندق متوجهين إلى ملعب التدريب.



منع الإعلاميين اليابانيين

على الرغم من الوجود الإعلامي الكثيف من الوفد الياباني الذين حرصوا على مرافقة بعثة المنتخب من طوكيو إلى جدة إلا أنه تم منعهم من النزول في ذات الفندق الذي يوجد فيه اللاعبون، وتم توفير سكن خاص لهم في فندق يقرب من مكان إقامة البعثة اليابانية.



طباخ خاص

حرص المدير الفني للمنتخب الياباني وحيد خليلوزيتش على إحضار الطباخ الخاص بالمنتخب وذلك لتقديم الوجبات الخاصة للاعبين، وقدم الفندق الذي تقيم فيه البعثة اليابانية وجبات متنوعة للاعبين تناولوها على طعام الغداء، فيما فضل عدد آخر طلب وجبات خاصة من الطباخ الموجود برفقة البعثة.