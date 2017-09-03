هدفنا كأس العالم

جدة ـ أحمد اللوقان | Sunday, 03 September 2017 - 00:00 am

أعرب سعيد المولد المدافع الأيمن في صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وفريق الأهلي، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الأخضر، الذي يستعد للقاء اليابان بعد غد الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في محافظة جدة، ضمن التصفيات القارية المؤهلة إلى مونديال العالم 2018 في روسيا، وقال: "أنا رهن إشارة المنتخب في أي وقت، وهذا شرف لي أن أنضم إلى صفوف المنتخب". وأوضح المولد الذي أمر الهولندي فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بضمه أمس بعد عدم اكتمال جاهزية محمد البريك، أنه سيبذل مع زملائه في الأخضر قصارى جهدهم من أجل بلوغ المونديال، مبيناً أن الجميع يدرك أهمية المشاركة في المحفل العالمي، ولديهم الطموح والإصرار على ذلك. وأشار المولد إلى أنه لن يدخر جهداً في سبيل تقديم كل ما لديه من أجل تشريف الكرة السعودية وتأهل الأخضر إلى كأس العالم.