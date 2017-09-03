مارفيك يخفي معالم التشكيلة الأساسية

| Sunday, 03 September 2017 - 00:00 am

واصل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء أمس السبت برنامجهم التدريبي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمواجهة منتخب اليابان يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت.

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، تلاها تمرين الإحماء باستخدام الأقماع، ليعمد بعدها المدير الفني بيرت فان مارفيك إلى تقسيم لاعبي الأخضر إلى مجموعتين، ليجري مناورة على كامل مساحة الملعب، طبق من خلالها المدرب عدداً من الجمل التكتيكية، أخفى من خلالها معالم التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء.

على صعيد متصل واصل اللاعب محمد البريك تدريباته الخاصة مع المعد البدني في النادي الصحي.